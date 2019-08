Maddox Jolie-Pitt, uno de los hijos adoptivos de Angelina Jolie y Brad Pitt se ha convertido en el orgullo de sus famosísimos padres, y es que el joven de 18 años parece tener las ideas muy claras y se ha decantado por estudiar bioquímica en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. Una decisión que le alejará por un tiempo de su madre y de sus hermanos, a los que siempre ha estado muy unido. Sin embargo, tal y como asegurado una fuente a la revista People: "Mamá lo dejará en agosto. Ella está muy orgullosa. Extrañará tanto verlo, pero él está listo".

Además, según ha asegurado la misma fuente, Maddox ya se encuentra estudiando coreano, por lo que está más que preparado para encarar esta nueva y emocionante etapa en su vida.

Y mientras en una reciente entrevista a la revista ELLE, Angelina ha asegurado que no puede estar más orgullosa de sus hijos; Brad, que se encuentra en plena promoción de su última película 'Once Upon A Time In Hollywood', durante cuya premiere en Londres han llegado a robarle un beso.

De momento, parece que la guerra que había entre la expareja debido a su divorcio está en punto muerto e incluso han llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos.