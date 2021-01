El secreto mejor guardado de Ben Affleck que Ana de Armas reveló poco antes de su ruptura

Hace unos días salía a la luz la ruptura entre Ana de Armas y Ben Affleck. Esto pilló a todo el mundo por sorpresa ya que, pese haber iniciado su relación hace menos de un año, la pareja se instaló en Los Ángeles en verano con el fin de afianzar su noviazgo viviendo juntos. Algo que, finalmente, no funcionó. Sin embargo los ahora ex novios siguen dando titulares a la prensa por la peculiaridad de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el tiempo que estuvieron juntos.

La última novedad, habría sido la salida a la luz de un detalle del actor que Ana de Armas desveló cuando aún estaba con Ben: le encantan las camisetas con frases en castellano. Y es que, como si de un coleccionista se tratase, el actor deja las tiendas vacías cada vez que va de compras y se encuentra esas prendas. Quizás, lo haga para mostrar orgulloso el dominio que tiene del español. En esa misma entrevista, la actriz desvelaba lo mucho que le sigue costando a las mujeres a día de hoy ser alguien en el mundo del cine. Pero ella, con su esfuerzo y dejando su país, Cuba, con tan solo 350 dólares consiguió no solo sobrevivir, sino también convertirse en un referente mundial de la pequeña y de la gran pantalla.

Por otra parte, la ex pareja tiene otro frente abierto: saber si Casey Affleck, el hermano del actor, habría tirado cosas de la intérprete a la basura, entre las que se encontraba una figura en cartón de la actriz a tamaño real que los hijos de Ben utilizaron para gastarle una broma a su padre. Sin embargo, en una entrevista en 'Entertainment Tonight' el ex cuñado de Ana afirmaba que él nunca haría nada así y que todo formaba parte de una broma ajena a él: "Un montón de gente me envió esa foto y yo iba a tuitear algo, como una broma, una respuesta o algo así. Y luego no pude pensar en algo que valiera y al final una broma no me pareció apropiada".

Así, desmentía su implicación en los hechos mientras aseguraba que la actriz es "la persona más dulce, divertida, inteligente y encantadora", por lo que le encantaría que siguiera con su hermano y más en los tiempos que corren: "Pensadlo bien, porque la cuarentena no es divertida si estás soltero".

