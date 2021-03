Si hace unas semanas Zayra Gutierrez se convertía en noticia después de que compartiera un vídeo donde se defendía de los que la criticaban por estar en la terraza de un bar y no tener puesta la mascarilla. Esta vez ha vuelto a ser el centro de los focos después de compartir una confesión en su cuenta de Instagram que nadie se imaginaba.

La joven que ha viajado a Tenerife está en muy buena compañía, y es que después de que publicara varios vídeos junto a un misterioso chico sus seguidores querían saber la identidad de él. Por su parte, la hija de Guti después de recibir numerosos comentarios donde cuestionaban la relación con el joven, ha terminado confirmando que se trata de su nuevo novio, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Os va a contestar él: ¿Somos novios?", le decía la instagramer al chico mientras que él no dudaba en reafirmar y gritar a los cuatro vientos que sí están juntos. Sus seguidores querían saber más sobre Miki y por ello le preguntaron que surgió el amor, y ambos no dudaron en contestar. Al parecer, se conocieron hace cuatro años cuando él empezó a salir con una amiga de ella, y es que según ha explicado la joven sintió un flechazo por él, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha atrevido a dar el paso.

Rápidamente sus seguidores le escribieron que era una mala amiga por lo que había hecho, pero Zayra no dudó en defenderse y explicar que la mala no es ella, ya que solo se ha enamorado de él mientras que la que era su amiga lo único que ha hecho es hablar de ella en los programas de televisión.

Seguro que te interesa...

Arantxa de Benito se salta las normas del covid como su hija Zayra Gutiérrez