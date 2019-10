La vecina rubia se ha convertido en uno de los iconos de referencia en las redes sociales, y es que este misterioso personaje cuyo identidad sigue siendo un secreto, ya acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y casi 700.000 en Twitter. Son sus mordaces y realistas comentarios, con los que mucha gente se siente identificada, los que le han dado la fama.

Aunque parece que hay quienes tienen la suerte de haber conocido su verdadero rostro, más allá de la famosa imagen de Barbie, y uno de ellos es Jon Kortajarena. Ambos acaban de revolucionar Instagram con una imagen en la que aparecen desnudos en la ducha. "Siempre he sido de los que no les gusta desperdiciar el agua...", ha escrito el modelo, mientras que ella ha compartido: "Si hace unos años me dicen que iba a estar en la ducha con @kortajarenajon me hubiese reído. Hoy sonrío".

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido para los más atentos, y es que Jon en realidad lleva los vaqueros puestos:"Sus vaqueros sobran", "Va con vaqueros!! Por qué??", aunque son muchos seguidores de ambos los que están 'hiperventilando' con la imagen: "Oseaaaaa, perrrrdonaaaaa!!!???!!!!! Esto que es lo que es????" y "Necesitamos más explicaciones, por favor", han comentado en la instantánea.

Seguro que te interesa...

La foto de la cita de Jon Kortajarena y La vecina rubia