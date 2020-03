Úrsula Corberó y Chino Darín están viviendo juntos la cuarentena por el coronavirus. Y es que según ha indicado el actor a través de su Twitter, su chica viajó desde Madrid a Argentina el pasado martes, por lo que han decidido seguir las recomendaciones sanitarias y aislarse en casa.

"Estoy en cuarentena preventiva desde hace días con @ursulolita que viajó desde Madrid el martes. Nos sentimos bien pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina", revelaba Chino.

Y añadía: "Los números oficiales NO son los casos reales. No representan ni un 5% de los afectados reales que andan en la calle. El largo período de incubación hace que los detectemos siempre tarde. Todos podríamos estar infectados ahora mismo sin saberlo. Amigos, vecinos, etc. Cuídense".

Además la actriz de 'La casa de papel' ha mostrado también cómo matan el tiempo, por ejemplo, haciendo los típicos alfajores argentinos juntos.

Úrsula no ha parado en las últimas semanas, de hecho preocupaba a sus seguidores cuando aparecía en un selfie con mascarilla mientras visitaba Tokyo, ciudad que da nombre a su personaje en la serie con la que ha alcanzado la fama mundial.

