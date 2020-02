Blanca Suárez y Javier Rey se han convertido en la pareja del momento. Pocas semanas después de que se hiciera pública la ruptura de la actriz con Mario Casas, unas fotos en actitud cariñosa con Javier Rey hicieron saltar todas las alarmas y destaparon su nuevo romance.

Los Premios Goya 2020 se celebraron pocos días después de que se diera a conocer la noticia y, aunque se esperaba que hicieran su debut como pareja paseando por la alfombra roja, ninguno de los dos acudió a la gala. Por el momento, ni Blanca Suárez ni Javier Rey se han pronunciado sobre el tema, aunque han seguido saliendo a la luz más imágenes de los actores haciéndose arrumacos que confirman la relación.

Lo cierto es que, pese a la expectación que saben haber generado, se muestran totalmente ajenos y continúan como si no supieran nada el uno del otro en sus redes sociales. Blanca Suárez ha subido unos selfies a su perfil en los que dice que tiene anginas y, como el resto de los mortales, cuando uno se pone enfermo es muy probable que brote esa vena nostálgica. En su publicación ha mencionado algunas cosas que echa en falta, y no, no se ha referido a Javier Rey muy a nuestro pesar. "Yo querer agua y sol y caló", escribía en el post donde aparece en bikini dándose un baño en la piscina.

