Lo que ha revelado cómo es realmente la relación que tiene Tamara Falcó con su cuñado, Fernando Verdasco

Tamara Falcó siempre ha afirmado ser una persona muy familiar. De hecho vive con su madre, Isabel Preysler, y la pareja de esta, Mario Vargas Llosa, en Villa Meona.

Es más, durante el confinamiento la lujosa casa de Isabel ha sumado inquilinos ya que tanto Ana Boyer como su marido, Fernando Verdasco, y su hijo Miguel han pasado la cuarentena allí.

Unos meses que han servido para estrechar lazos entre Tamara y su cuñado, tal y como revela una imagen publicada por la diseñadora en la que podemos verla posando con su perrito mientras escribe en el post: "Hay momentos que solo puede capturar la family. Gracias @ferverdasco Love you!".

Unas palabras a las que el tenista no ha dudado en contestar dejándole este comentario: "Love you too. Estás guapísima!!@tamara_falco", entre emoticonos con besos de corazón.

Queda así claro que entre ellos se llevan fenomenal y se tienen muchísimo cariño. Y es que aunque no se dejen ver a menudo juntos, eso no quita que tengan una buenísima relación.

Seguro que te interesa...

La foto del hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco que revela cuánto quiere a su tía Tamara Falcó