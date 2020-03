Este jueves Cayetana Rivera, la hija de Eugenia Martinez de Irujo y Fran Rivera, ha acudido a la presentación de los conciertos que María Jiménez está preparando para el marido de su madre. Y es que por si no lo sabías, Narcís Rebollo ha fillado a la cantante y actuará en el Teatro Real.

Pues es precisamente la nieta de la Duquesa de Alba la que se ocupa de este Festival, tal y como recoge Informalia: "Estoy aquí haciendo prácticas, aunque sigo mis estudios de empresariales. Estoy muy contenta".

Y aprovechando la ocasión los medios allí presentes quisieron preguntarle sobre su situación sentimental y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Tana Rivera mantenía una relación con Quique González de Castejón, un joven de 23 años jugadores profesional de hockey hierba y estudiante de ADE en la Universidad Carlos III de Madrid.

Y decimos mantenía porque como ella mismo ha dicho... ¡ya no están juntos!: "Ya no estoy con él, ni con nadie. Ahora no tengo ni ganas, ya tuve dos", confesaba la hija del torero.

