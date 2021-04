El tajante mensaje de Sara Sálamo a todos los que se han saltado las restricciones

Estamos viviendo el puente de Semana Santa más extraño de la historia. Debido al cierre perimetral impuesto para refrenar la expansión del coronavirus, durante estos días de vacaciones ningún ciudadano español puede desplazarse de una comunidad autónoma a otra, excepto si lo hace por una causa de fuerza mayor y si es capaz de justificarlo. A nadie le gusta que le restrinjan sus libertades, pero se trata de una medida más importante que una escapada vacacional y que ha sido impuesta por el bien común, así que no queda más remedio que cumplir. No parece difícil, simplemente hay que atenerse a las normas y ser un poco imaginativos. No hace falta irse a la playa o la montaña, existen millones de cosas que podemos hacer para pasar un puente muy agradable.

Aun así, hay gente a la que el virus y la posible llegada de una cuarta ola mucho más virulenta, les importa más bien poco. Lo peor es que muchas de esas personas que deciden saltarse las restricciones deliberadamente, encima alardean de sus incívicos comportamientos en las redes sociales. Buena cuenta de ello daba la escritora, Elvira Sastre, a través de su cuenta de Twitter: "Veo el telediario y la noticia de una nueva ola y al mismo tiempo veo Instagram lleno de gente que se ha ido de su comunidad (no es solo que se vayan, es que lo suben) y no entiendo nada. Algo falla si los lo que lo hacemos bien nos sentimos como unos auténticos imbéciles".

Al igual que le ha ocurrido a la actriz Sara Sálamo, a todos aquellos que sí cumplimos con lo establecido nos ha resultado imposible no empatizar con el mensaje de Elvira. En este caso, Sara no dudó en contestarle a la escritora, manifestándose de forma rotunda: "El yoísmo máximo. Atrás quedó lo de “juntos acabaremos con el virus”. Ahora está el aferrarse a cualquier excusa posible para saltarme el cierre perimetral e irme de vacaciones por ahí". La verdad es que se puede decir más alto pero no más claro, Sara. Algunos creen que su ombligo es el centro del mundo y que por tanto, las restricciones no van con ellos.

Y este tipo de conductas no están sucediendo de forma aislada en el puente. No, no, insolidarios lleva habiendo casi desde el principio de la pandemia. Entre nuestra celebrities son varios los ejemplos que encontramos y a diferencia de lo que muchos piensan, la edad no tiene nada que ver. Aunque algunos tengan a la juventud enfilada, lo cierto es que encontramos casos como el de la hija de Arancha de Benito y Guti, la veinteañera Zayra Gutiérrez, hasta otros como el de la modelo de 50 años de edad, Mar Flores.

…

