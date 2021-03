Así reacciona Mar Flores cuando le preguntan por el accidente que supuestamente sufrió en la nieve tras saltarse las restricciones de movilidad

El pasado 20 de febrero Mar Flores volvía a estar de actualidad después de que varios medios se hiciesen eco de que la modelo había sufrido un accidente mientras esquiaba en Andorra.

Un accidente muy polémico, ya que supuestamente, Mar Flores no podría haber viajado hasta allí debido a las restricciones de movilidad que existen por el covid y habría viajado más de 600 kilómetros de forma ilegal.

Es más, según apuntan, la modelo habría comprado el forfait de forma ilegal por lo que ahora le estarían reclamando los gastos sanitarios que originó su caída.

Este jueves la modelo era interceptada por los medios en una calle de Madrid, y aunque afirmó ante las cámaras que se encontraba bien, no ha querido hacer ningún tipo de comentario respecto a estas informaciones.

Y a pesar de que el entorno más cercano a Mar Flores intentó por todos los medios que esta información no saliese a la luz, pero lo cierto es que no lo consiguieron.

Al ver a la prensa y las preguntas que le hacían, Mar Flores se ha introducido rápidamente en un taxi para así evitar hacer cualquier tipo de declaración al respecto.

Estas han sido las primeras imágenes que la prensa ha conseguido captar de la modelo tras la polémica en la que se ha visto sumergida por el supuesto accidente que sufrió en pistas mientras esquiaba.

Recientemente, Mar Flores hacía uso de sus redes sociales para compartir con sus seguidores la increíble fiesta de cumpleaños que organizó a su hijo Beltrán por su 15 cumpleaños: "El amor de mi vida no me llama princesa, me llama mamá y yo me muero por su sonrisa... Eres mi rey! Happy birthday #Beltrán".

La modelo es madre de cinco hijos fruto de sus relaciones con Javier Merino y Carlo Costanzia di Costigliole. Unos niños a los que siempre se ha mostrado muy muy unida.