Todo el mundo conoce la buena relación que tiene Samantha Vallejo-Nágera con su hijo Roscón, y es que el pequeño no solo se ha ganado a su madre con su simpatía, sino que también ha conseguido la admiración de todos los seguidores de la chef, quienes son fieles seguidores de los contenidos que publican juntos en redes sociales. Pero esta vez, algo ha destacado por encima de la alegría que desprende el pequeño: un comentario muy desafortunado por parte de su madre.

Todo comenzó cuando estaban haciendo juntos un directo en el que ambos preparaban el desayuno. Madre e hijo conversaban con naturalidad hasta que de pronto Samantha dijo: "¿con quién bailabas tú, con una chica o con un chico?" refiriéndose a la actividad que el niño estaba describiendo, a lo que él dijo: "¡con chicos!". Hasta aquí todo normal, lo desacertado fue la posterior respuesta de la cocinera con la que pretendía dar un toque de atención a Roscón: "¡Los chicos bailan con las chicas!".

Esto no gustó nada a sus seguidores que rápidamente comenzaron a criticar sus palabras en el propio directo, así como en la publicación del mismo vídeo que colgó la empresaria tras finalizarlo. "Un poco anticuado ese comentario no? Cada uno baila con quien quiere" decía una usuaria o "parece mentira que a estas alturas hagas ese comentario, y encima lo recalcas, me dejas alucinado" decía un fan que parece que a partir de ahora ya no lo será. Sin embargo, esta polémica es algo que se preveía ya que la frase tiene una connotación de lo más anticuada que choca con el lógico y liberal pensamiento de un pequeño que, en ese momento, demostró que no es él a quien le queda mucho por aprender sobre ese tema.

