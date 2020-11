La familia de Mario Biondo contesta a la demanda de acoso que interpuso Raquel Sánchez Silva por odio, amenazas e injurias

Raquel Sánchez Silva presentaba recientemente una denuncia contra los Biondo, su exfamilia política, por ''acoso, y delito de amenazas, odio, calumnias e injurias''. Y es que, hace siete años desde que su entonces marido, Mario Biondo, fue hallado muerto en su domicilio de Madrid y, desde ahí, la familia del cámara italiano lleva años tratando de demostrar que no se trató de un suicidio, tal y como han dictaminado las tres autopsias y un largo proceso judicial, sino de un homicidio.

Por ello, recientemente la presentadora interpuso una demanda contra sus exsuegros, de la cual el matrimonio Biondo no ha recibido aún la notificación, según recoge el portal Informalia. Sin embargo, sí han querido responder a la que un día fue su nuera. Santina, la madre de Mario, ha asegurado que: ''Ni tenemos miedo a Raquel ni a sus demandas. Nosotros vamos con la verdad por delante y no pararemos hasta demostrar que nuestro hijo no se suicidó, sino que fue asesinado''.

Según ha podido saber el mismo medio, un juez de Palermo habría ampliado seis meses el plazo de investigación del caso ya que habría encontrado en el informe que le ha facilitado Óscar Tarruella, el criminalista español, indicios de que pudiese existir algún tipo de irregularidad en el proceso y en el dictamen de los forenses.

Para más inri, lejos de que se hayan quedado ahí sus palabras, Santina ha manifestado que está convencida de que ''Raquel no amaba a mi hijo. Cuando Mario murió fue diciendo que era una mala persona, mientras que meses antes afirmaba todo lo contrario''.

Si el juez de Italia considerara solicitar una orden internacional para citar a la periodista en la sala, Sánchez Silva volvería a tener que ver a sus exsuegros, a quienes no se enfrenta desde la última vez que coincidieron en Madrid en un juzgado, cara a cara.

