Paz Padilla sufre un aparatoso accidente doméstico con un cuchillo jamonero

Paz Padilla ha hecho uso de sus redes sociales para confesarles a todos sus seguidores el accidente doméstico que ha sufrido. Y es que, tras mostrar su dedo índice vendado y tras bromear sobre por qué llevaba la uña del vendaje pintada, la presentadora ha querido tranquilizar a todos sus fans con un mensaje al que, como es característico en ella, no le ha faltado toque alguno de humor.

''Os voy a explicar lo que me ha pasado...'', ha comenzado diciendo. ''Resulta que el otro día hice carne al horno. Quise cortarla y el cuchillo no me cortaba muy bien, así que tuve la brillante idea, la estupidez, mejor dicho, de coger el cuchillo jamonero. Y entonces... ¡Ras! Me han puesto tres puntos. Así soy yo, por hacer el tonto'', ha continuado explicando el incidente ocurrido.

Además, haciendo gala de la naturalidad y espontaneidad que siempre le acompaña, la actriz ha decidido pintarse la zona de la uña de color rojo para no perder el estilo ni la sintonía con el resto de las otras.

Paz Padilla muestra la lesión que ha sufrido mientras cocinaba | Instagram

Sin embargo, no es la primera vez que Paz sufre este tipo de percances ya que, en noviembre del pasado año, la humorista se lesionaba en un forcejeo con Kiko Hernández que terminó con varios de sus dedos inmovilizados.

Seguro que te interesa...

El durísimo testimonio de Paz Padilla donde confiesa cómo se enteró de que su fallecido marido, Antonio Vidal, tenía cáncer: ''El médico me lo dijo mal''