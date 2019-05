Paula Gonu cuenta toda la verdad sobre cómo nos engañó a todos

Paula Gonu ya ha mostrado en varias ocasiones cómo las redes sociales pueden engañarnos y cómo nos muestran una falsa realidad, y una vez más, ha vuelto a hacerlo.

A través de su nuevo vídeo publicado en su canal de YouTube, la famosa influencer y youtuber muestra cómo consiguió hacernos creer que estaba en Ibiza con su novio Alex Chiner cuando en realidad se encontraba en casa.

En este vídeo muestra todo lo que hizo para engañarnos a todos… Y cómo organizó todo para fotografiarse en la terraza de su casa como si estuviese sobre la arena de la playa de Ibiza, su foto falsa aterrizando en el aeropuerto de Ibiza... ¡Todo, todo!

"Este vídeo no va a ser un vídeo como los que estáis acostumbrados a ver en este canal. No es fácil, o sea, no ha sido fácil ni ha sido fácil hacerlo. Ni va a ser fácil que os lo explique, ni que me sienta cómo haciéndolo… Sabéis que hace un par de días nos fuimos el Ales y yo de viaje a Ibiza y…", comienza Paula Gonu en el vídeo.

Un vídeo con el que te quedarás literalmente 'flipando'...