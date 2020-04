Paula Gonu y Laura Escanes estuvieron años sin hablarse. Ambas influencers eran muy amigas pero un día se enfadaron y así estuvieron durante años.

Ahora han querido explicar lo que sucedió durante un directo con sus seguidores. Así Paula se sinceraba diciendo: "Éramos otras personas. Yo nunca tengo mal rollo con nadie porque no me apetece, siempre intento escapar de eso pero me pilló un día que acababa de llegar a Australia, con un jet lag y, en un momento de cansancio...".

La catalana ha explicado que estalló cuando vio un vídeo de la mujer de Risto Mejide en el que se había copiado de ella: "En ese momento ella me escribió porque teníamos una buena relación y me lo explicó. Al principio no le di importancia pero a las horas me dio por ver el vídeo y dije ‘en verdad sí que se está copiando. Esa fue mi sensación. Tenía cuatro años menos y 38 días sin dormir".

Paula ha querido así restarle importancia al asunto, pero Laura reconoce que le sentó fatal lo que hizo después: "Te pasaste tres pueblos tía. A la noche, me fui a cenar y volviendo me meto en el Instagram de Paula y no me lo podía creer. Empezó a lanzar una de mierda... Hablaste media hora, literal".

Finalmente todo quedó en el pasado y, aunque estuvieron enfrentadas varios años, ahora vuelven a ser tan amigas como antes, de hecho Paula conoce a Roma, la hija de Paula y Risto.

