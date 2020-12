El cambio en Paula Echevarría durante su embarazo que ha pasado completamente desapercibido: "Ahora estás increíble"

Paula Echevarría ha conseguido cautivarnos tanto con las fotografías que comparte donde muestra su tripita de embarazada que ha hecho que no nos demos cuenta de un especial detalle en ella. La actriz, que está esperando su primer hijo en común junto al exfutbolista Miguel Torres, ha querido hacernos activamente partícipes de estos meses tan emocionantes y de lo mucho que va creciendo su barriguita.

Tanto ha sido lo que ha conseguido enamorarnos con sus imágenes más tiernas y tal ha sido el protagonismo de su notable tripita, que eso ha hecho que no nos demos cuenta de que la actriz presume de un nuevo cambio de look: ¡Está mucho más rubia!

''Efectivamente, Paula Echevarría se ha hecho unos reflejos sobre su base coloreada para darle más luz al rostro y suavizar sus rasgos'', le ha desvelado su centro estético de confianza a la revista 'HOLA'. Y es que, fue hace tan sólo unas semanas cuando la intérprete se despedía de su uniforme melena morena de color castaño para iluminar de manera natural su color.

Los profesionales del centro le han realizado una mezcla de babylights con balagaye acentuando el contouring alrededor de su rostro para crear ''una sensación de volumen y movimiento'', han confesado.

Una nueva imagen que no sólo le da un aire más juvenil sino que también le aporta mucha más luminosidad a la cara y que ha enamorado a sus 3,4 millones de seguidores: ''¡Nuevo pelo!'', ''Te queda genial, me encantan las mechas'' o ''Siempre has sido guapa, pero ahora estás increíble. La felicidad se te nota'', le han comentado algunos de ellos. ¡Dale al play para verla!

