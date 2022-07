Poty Castillo revela si tiene o no contacto con David Bustamante tras los problemas que hubo entre ellos

Ha pasado un mes desde que Paula Echevarría y Miguel Torres celebraran el bautizo de su pequeño Miki. Una emocionante cita que mantuvieron en secreto hasta que decidieron hacernos partícipes del gran día a través de unas bonitas fotografías que compartieron en sus respectivas redes.

Lo cierto es que, aparte del benjamín de la familia, los estilismos de los orgullosos papás se convirtieron en los grandes protagonistas del evento. Especialmente el de la actriz de 'Velvet' por los aires nupciales que ostentaba el vestido midi 'total white' que hizo saltar todas las alarmas sobre una posible boda.

Unos rumores de los que el padrino de Miguel Jr., Poty Castillo, aseguró no tener "ni idea" al ser preguntado por la prensa.

Ahora, a las puertas de la tienda de su "diseñador favorito", Felix Ramiro, el coreógrafo ha vuelto a pronunciarse frente a las cámaras de 'Europa Press' en exclusiva sobre las sonadas especulaciones: "La verdad es que como fue un acontecimiento tan brillante, al menos en la puesta de escena, tan bonito, con el vestido que llevaba Paula, que Miguel iba un poco como de ceremonia...", asevera dejando entrever que quizás sea ese el motivo por el que muchos llegaron a pensar que la pareja se había dado el 'sí, quiero'.

Sobre el hecho de querer verles casados, el actor asegura "no sé, eso lo has dicho tú, eh". Además, no ha dudado en tener unos cariñosos elogios hacia su ahijado: "El chiquitín es una preciosidad y yo me siento super orgulloso de ser su padrino".

Pese al talento futbolístico de Miguel Torres, Poty confiesa que ''Miki apunta maneras para el baile, no para el fútbol''.

¿Qué tipo de contacto tiene con David Bustamante?

El medio tampoco ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle sobre aquel con el que un día compartió tantos momentos, David Bustamante: "Ya no tenemos contacto ni nada, no digo amistad, no tenemos contacto desde hace ya unos años. Sabéis que se diluyó aquello en el aire y no tengo contacto con él".

Sobre la velada de boxeo organizada por Ibai Llanos en la que el cantante se enfrentaba contra Mr Jagger, Castillo afirma "mira que valiente el tío, es un valiente" y aprovecha para "romper una lanza a su favor": "Todo lo que se propone lo hace bien, eh. Se pone a boxear, boxea, se pone a cantar, canta, se pone a hacer alpinismo, alpinismo, se pone a hacer surf, surf. Te lo digo yo que lo conozco mucho y muy bien".

Desconocedor de que había pasado la Covid, "no tenía ni idea", Poty se reafirma su nula relación con él: "No tenemos contacto, me da mucha pena pero la realidad es esta", lamenta.

¿Tienen Paula Echevarría y David Bustamante buena relación?

Sobre si la intérprete y el artista han llegado a una situación de tranquilidad, el que es todo un influyente en el mundo del baile revela que "eso sí que no te lo puedo decir porque no lo sé, pero bueno, me imagino que sí, es gente civilizada, claro que sí. Son padres de una niña preciosa, Daniella".

