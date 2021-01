La sincera confesión de Paula Echevarría que Chenoa ha aplaudido

La actriz Paula Echevarría está pasando por uno de los momentos más felices de su vida desde que reveló que estaba esperando su primer hijo junto a su actual pareja Miguel Torres.

Desde entonces, comparte con todos sus seguidores pequeños detalles de su vida privada, como las imágenes nunca vistas del futbolista y ella en su cumpleaños o cómo va creciendo su barriguita de embarazada.

Como muchos más rostros conocidos, Paula Echevarría intenta ser de lo más sincera siempre con todos sus fans y en esta ocasión ha querido hacer una confesión que ha sido aplaudida por muchos otros rostros conocidos.

"Que puedas soportar la carga no significa que no te pese", pone en la foto que ha subido a su perfil de Instagram, con un mensaje que reza: "He visto la ilustración y me he sentido muy identificada. A veces la gente confunde que seas fuerte con que no te afecte lo que pasa. Cierto o no?".

Sara Sálamo, Laura Matamoros o Chenoa son algunos de los famosos que han aplaudido esta reflexión.

