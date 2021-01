Así fue la gran sorpresa que Paula Echevarría dio a Miguel Torres por su cumpleaños antes de convertirse en padre

Paula Echevarría estuvo este jueves de celebración, y es que su pareja Miguel Torres cumplió 38 años. Aunque las nuevas restricciones que han puesto en Madrid no han sido suficientes para que la influencer, que se encuentra casi en el último mes de embarazo, sorprendiera al padre de su futuro hijo.

Ya que no pudo organizar una celebración rodeados de sus amigos, la actriz decidió sorprender al exfutbolista con una comida en un restaurante muy conocido de la capital. Aunque lo celebraron los dos solos, no fue motivo para no pasárselo bien y es que los camareros sorprendieron al cumpleañero con un espectacular postre que tenía una vela en el centro.

Miguel Torres | Captura Instagram Miguel Torres

Miguel quiso compartir todas las sorpresas que recibió por parte de la madre de su futuro hijo en sus redes sociales, antes de ir a comer el exfutbolista subió a su cuenta de Instagram todos los regalos que le había hecho su pareja con parte de la casa decorada de globos blancos y dorados.

Por su parte, la actriz quiso compartir con sus seguidores una bonita dedicatoria a su pareja con motivo de su 38 cumpleaños. "El amor no es encontrar a alguien con quien vivir… es encontrar a alguien sin el que no poder vivir… y yo lo encontré", escribió Paula en la publicación junto a unas fotos muy románticas, que rápidamente se llenaron de comentarios felicitando al exfutbolista.

La sorpresa a Miguel Torres | Instagram Stories Miguel Torres

Seguro que te interesa...

La inesperada respuesta de Daniella Bustamante a su madre Paula Echevarría mientras grababa este vídeo: "Soy más guapa que tú de normal"