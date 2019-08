No es la primera vez que Paco León se muestra como vino a este mundo. Frente al río, de vacaciones en México o en Cádiz. No importa el lugar en el que se encuentre que el actor no tiene reparo en quitarse la ropa y marcarse un nude.

Esta vez ha sido Mallorca el lugar escogido para pasar unos días de descanso y el escenario para su nuevo desnudo. Y es que con estos calores quién se resiste a una ducha bien fresquita. Paco León desde luego no ha podido evitarlo y se ha venido arriba cogiendo una manguera que tenía a mano. A pesar de que el actor presume de cuerpazo y de libertad y descaro para subir este tipo de fotografías, parece ser que no ha sido del agrado de todo el mundo.

La red social Instagram ha decidido retirar la publicación por infringir las normativas de la comunidad. Paco León ha vuelto a subir la imagen pero esta vez censurando las partes que se podrían llegar a considerar "ofensivas" como los pezones y los genitales (que en la fotografía original se tapaba con la mano). Sin embargo, la imagen ha vuelto a desaparecer de Instagram. En el vídeo te dejamos la sensual imagen que ha generado la polémica y la respuesta del actor para plantarle cara a la censura.

Además, la imagen no ha quedado exenta de polémica ya que ha servido para abrir un debate en torno a la depilación genital masculina y es que en la foto se podía apreciar la frondosidad del vello púbico del actor. Este ha respondido a sus seguidores diciendo que se depilará "sólo cuando lo exija el guión".

