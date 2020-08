La reflexiva foto de Natalia Sánchez con su hija: ''Sí, soy una suertuda''

Natalia Sánchez ha compartido un post de lo más reflexivo en el que aparece junto a su hija, Lia. En pleno confinamiento la actriz recibía su ''TREINTENA en CUARENTENA'' y daba a luz a su segundo hijo Neo, que llegaba al mundo en una situación excepcional. Una etapa durísima de la que ha empezado a sacar sus propias reflexiones y que, ahora, a través de su última publicación en Instagram, ha querido hacer públicas.

''La primera vez que sacamos a Lia a pasear después del confinamiento, parecía que la hubiéramos llevado al parque de atracciones! Le llamaban la atención las palomas, los coches, la gente y hasta las piedras. No paró de decir ''wooow'' y señalar todo lo que veía. Todo era nuevo y todo le emocionaba como la primera vez'', ha escrito junto a las imágenes en las que, pensativa, aparece con Lia montada en el carrito y donde ha rememorado cómo fue la sensación de libertad de su pequeña.

Unas palabras de lo más personales con las que ha querido mostrar una gran lección de vida y a las que ha añadido: ''Hoy hemos salido a pasear y he sido yo la que no paraba de decir wow.. Sin duda este confinamiento también ha hecho que valore muchas cosas como si fuera la primera vez y este paseo al atardecer con vistas al mar ha cobrado una envergadura increíble''. Y es que, de lo malo siempre se puede extraer algo bueno y, a pesar de las desventuras, ella misma ha asegurado que: ''Sí, soy una suertuda''. ¡Dale al play para ver las tiernas instantáneas!

Una profunda y sincera reflexión que sus 388 mil seguidores han querido aplaudir con comentarios como: ''Qué fotos tan bonitas Natalia. Me encantan. Y qué gran verdad porque ahora todo se valora mucho más'' o ''Me muero de amor contigo y la familia que has creado''.

Seguro que te interesa...

La foto de Víctor Elías con los hijos de Natalia Sánchez tras su inesperado reencuentro