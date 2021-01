Hace unos días, Miguel Herrán preocupó a sus seguidores después de que publicara en su cuenta de Instagram unas imágenes donde el actor confesaba lo mal que lo estaba pasando, y es que tras estar en contacto con un positivo por coronavirus se tuvo que confinar y confesó que mentalmente no le vino bien.

La preocupación fue tal que amigos como Úrsula Coberó o Alberto Velasco no dudaron en darle ánimos. Desde ese día, el actor de 'La Casa de Papel' no volvió a subir una publicación a su cuenta de Instagram, pero este fin de semana consideró que ya era hora de aclarar su mal estar con sus seguidores, que tanto que se han preocupado por él.

"Bueno ya es hora... no me gusta dar explicaciones, pero creo que es lo mínimo que os merecéis por todo el apoyo recibido estos días", comenzaba el intérprete su dura confesión. "En ningún momento quise generar toda la preocupación que se creó alrededor de mi anterior foto... no estuve mal por estar encerrado, estaba mal por no sentirme más positivo ante un problema tan primer mundista como el estar encerrado en una casa", añadía a la publicación.

Miguel confesó que le encanta la vida que tiene, pero que hay veces que no todo basta con ganar dinero y ser famoso para conseguir la felicidad. Incluso ha asegurado que sus momento más felices han sido cuando ha estado mentalmente peor, por ello considera que el abrirse con sus seguidores es una forma de influenciar y cree conveniente que esa es la parte que debe demostrar de su vida.

