La revista Hola trae en las confidencias de Isabel Preysler a Boris Izaguirre tras haberse convertido en abuela de nuevo con la llegada de la tercera hija de Enrique Iglesias: "La niña es una preciosidad, muy rubia y con ojos azules". Además, las mejores imágenes del romántico San Valentín de los Reyes de España en Doñana, y por último, el bautizo de Valentina, la hija de Carla Pereyra y Diego Simeone.

La escapada de los Reyes en San Valentín es también la portada de Semana. Esta revista publica en exclusiva las imágenes del bautizo de la hija de Javier Santos, el supuesto hijo de Julio Iglesas, en Cerdeña. Por otro lado, la historia que hay detrás del reencuentro de Paula Echevarría y Sara Carbonero en Oporto, y en exclusiva, Michu, la pareja de José Fernando, posa con su hija, María del Rocío, y asegura: "Quiero pedir perdón a Ortega Cano".

La revista Semana trae en exclusiva que Estefanía y Christopher se casan, y el joven asegura que tiene miedo de que su novia le sea infiel en el nuevo reality en el que participa. Por otro lado, Paula Echevarría apoya a Sara Carbonero en Oporto, y la verdadera Lydia Lozano, por Jorge Javier Vázquez.

María Jesús Ruiz aparece en exclusiva en la revista Diez Minutos: "Me ha costado perdonar pero amo a Curro". La ex Miss España ha vuelto con su novio, que le ocultó que estaba casado, y ahora ya tramita el divorcio. Por otro lado, otra entrevista exclusiva: la de Fiorella, la sobrina de Bigote Arrocet cuenta toda la verdad. Además, Azúcar Moreno asegura: "Jorge Javier nos acusó de cosas muy graves". Por último, Concha Velasco, quien revela: "A veces Paco Marsó se me aparece en el escenario".

La 'sororidad', la solidaridad entre mujeres, en la portada de Cuore: de Paula Echevarría y Sara Carbonero apoyándose en malos momentos, a Shakira y Jennifer Lopez, demostrando que no hay rivalidad, a Ana Fernández, Blanca Suárez y Nadia de Santiago, que han creado lazos más allá del trabajo. Por otro lado, María Pedraza y Jaime Lorente viven un eterno San Valentín, y para carnaval, ¡empieza por las gafas!

