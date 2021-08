María Pombo confiesa cómo esta su cuerpo tras ser madre y si pasaría por quirófano

María Pombo es una de las influencers que siempre se ha mostrado lo más natural posible en sus redes sociales. A finales del año pasado, Pombo dio la bienvenida al mundo a Martin, su primer hijo con su marido Pablo Castellano, y desde entonces está viviendo la etapa más bonita de su vida.

Desde cómo fue su boda, el bautizo de Martín, el día a día como madre primeriza y otros muchos detalles, María Pombo suele contar de forma transparente por su cuenta de Instagram como es su vida. Y eso es precisamente lo que ha hecho ahora.

Como suele ser muy común en sus historias, Pombo ha hecho una ronda de preguntas y respuestas, y entre ellas le han preguntado cómo ha cambiado su cuerpo tras ser madre. "¿Estás más incómoda o descontenta con tu cuerpo después del embarazo y parto?", le preguntaba uno de sus seguidores.

"Estoy en el mismo peso que antes de ser madre aunque noto que mi cuerpo de ahora es diferente. Estoy algo más ancha, más blanda, en mi caso con el pecho más grande y más 'vacío'... Pero estoy MARAVILLADA con el cuerpo de la mujer. Respondiendo a tu pregunta estoy FELIZ con mi cuerpo y con lo que ha sido capaz de hacer. Ahora me toca a mí ponerme las pilas para estar en forma y sentirme cómoda al 100%. Él ya ha hecho bastante", respondía ella.

Seguidamente, una de sus seguidoras le preguntó si se haría una reducción de pecho, a lo que la influencer respondía: "Lo pienso todos los días de mi vida. Me gusta mi pecho grande pero me encantaría que fuera 1 o 2 tallas más pequeño. Sobre todo ahora que está más grande y no me cabe ni uno de mis sujetadores y bikinis antiguos. También sueño con dejar de tener dolores de cuello en verano por las tiras del bikini y con poder ponerme ropa sin estar incómoda por el 'descontrol' que a veces produce tener el pecho grande".

