El atractivo moreno que tiene muy enamorada a María Isabel: "Parejaza"

María Isabel está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida tanto en el terreno profesional como en el personal. La artista, que saltó a la fama hace 16 años con su canción 'Antes muerta que sencilla', ha querido compartir con todos sus seguidores el precioso momento sentimental por el que atraviesa. El culpable de este no es otro que su novio, Jesús Marchena, de quien ya ha dejado constancia en sus redes en varias ocasiones a través de románticas fotografías y sinceras declaraciones.

Y de nuevo, lo ha vuelto a hacer. La onubense ha querido recordar uno de los últimos viajes que hicieron juntos a Sintra, Portugal, a través de una imagen que ha compartido de ambos en la que aparecen besándose. Muy feliz y enamorada ha escrito junto a ella: ''Above all'' (Por encima de todo). ¡Dale al play y no te la pierdas!

Un bonito recuerdo por el que sus fans no han dudado en regalarle una infinidad de piropos y han aprovechado para darle la enhorabuena. ''Hacéis una pareja tan bonita y brilláis tanto'' o ''Qué preciosa pareja hacéis'', son algunos de los mensajes que le han comentado.

Seguro que te interesa...

El gran cambio de María Isabel quince años después de 'Antes muerta que sencilla'