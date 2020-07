Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, ha tenido que ser operado de urgencia tras convertirse en padre

Manuel Cortés está viviendo unos meses de lo más agridulces. Las noticias buenas y malas se intercalan en la vida del joven hijo de Raquel Bollo. El confinamiento le supuso un duro golpe debido a tener que cancelar todos sus proyectos, pero el embarazo de su pareja Junquera y hace pocos días el nacimiento de su hija le han devuelto la sonrisa.

Además el pasado 9 de julio Manuel celebraba su cumpleaños número 25 rodeado de familia, amigos y junto a su pareja. "Un añito más me gustaría agradar la cantidad de mensajes recibidos y me perdonéis por no poder responder a todos". Al cantante le hemos podido ver emocionado y con ganas durante todo el embarazo de su pareja, Junquera. Tanto él como ella han compartido bonitas imágenes del embarazo.

Ahora el hijo de Raquel Bollo y Chiquetete ha dejado helados a todos sus seguidores confirmando que cancela sus próximos conciertos por haberse tenido que operar de urgencia. El joven papá de 25 años, no ha comentado ni explicado nada más al respecto. "Querida familia, por causa de fuerza mayor me tienen que intervenir de urgencias y estar ausente los próximos días", confirmaba Manuela vía Instagram dejando a sus seguidores preocupados. Entre los comentarios, Omar Montes y Anabel Pantoja le deseaban una pronta recuperación y le mandaban muchos ánimos.

