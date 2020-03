Lucía Rivera, al igual que muchos famosos, aprovechaba estos días de cuarentena para hacer un directo con sus seguidores. Como es normal, tras haberse conocido hace nada que la modelo y su chico, Marc Márquez, rompían tras más de un año de relación, las preguntas se centraron en este tema.

"No sé cómo decirlo para que no parezca que estoy montando un drama", se sinceraba la maniquí, y añadía: "Siempre os muestro la parte sonriente, pero no todos mis días son así. Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan".

Pero la peor parte llegaba cuando algunos usuarios insinuaban que Márquez podría tener ya una nueva pareja, a lo que Lucía respondía: "Me da bastante igual, pero supongo y espero que no sea verdad. Ya puede hacer lo que le dé la gana".

Pero un momento dado del directo y ante tanta insistencia en el tema, la hija de Blanca Romero estallaba: "Ver el nombre ya treinta veces en mi directo fastidia no solo a mí, sino a mucha más gente. La gente no se da cuenta de que no estoy solamente yo en la vida, que también tengo una familia. Tengo una madre, tengo unos abuelos y amigas. Tengo gente que me quiere y que le duele mucho ver ciertos comentarios y estupideces que tenemos que leer. Cuando yo siempre estoy aguantando el tiro y contesto porque me duele. Llega un momento que duelen las cosas. Que no se os olvide que no dejo de ser una chica de 21 años. Basta ya".

Seguro que te interesa...

Los motivos del evidente distanciamiento de Cayetano Rivera y su hija Lucía Rivera