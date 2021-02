Lolita Flores confiesa todo lo que sabe de la boda de su hija Elena Furiase

Después de posponerlo a causa de la pandemia del Coronavirus, Elena Furiase anunciaba en la revista '¡HOLA!' que será el próximo mes de septiembre cuando pase por el altar con su novio y padre de su hijo Noah, Gonzalo Sierra. Una ceremonia íntima que se celebrará en Cádiz y sobre la que ahora, ilusionada, se pronuncia por primera vez Lolita Flores.

La cantante ha asegurado que ''ella quiere casarse en septiembre'', sin embargo, ''todo depende de cómo vayan las cosas y cómo vaya la Covid'', pero que la actriz ''tiene mucha ilusión''.

Con respecto al vestido con el que su hija se dará el 'sí quiero', la artista ha confesado no saber nada por el momento. Sin embargo, lo que sí tiene claro es que ella no va a preparar ninguna boda más: ''Mira, me he casado dos veces, he preparado dos bodas. Esta es la de ella, que la prepare ella'', comentaba haciendo uso de su habitual sentido del humor.

Al ser preguntada sobre si su nieto tomará algún papel fundamental el día del enlace, Lolita ha desvelado que por el momento desconoce los detalles: ''No es que no quiera contaros nada, es que no sé nada más que me lo dijo el otro día... Mamá, en septiembre yo ya me caso. Vale, pues muy bien hija, ¿hay fecha? Pues no, depende... Es que todo depende''.

Pese a ello, si hay algo de lo que desde el minuto uno no cabe duda es que de que tanto su hermana, Rosario Flores, como ella cantarán el ansiado día.

