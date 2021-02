Elena Furiase desveló el pasado mes de agosto que ya tenía planes de boda, aunque no entró en detalles ya que teniendo en cuenta la situación ante el coronavirus estaban siendo muy precavidos. Y es que meses antes ya se había empezado a especular sobre el posible compromiso, pero no fue hasta entonces cuando lo confirmó. Por su parte, la actriz no es partidaria de compartir este tipo de noticias en las redes sociales, de ahí que se conozca muy poco de su relación, pero cuando publica una imagen nunca pasa desapercibida.

"Tal como están las cosas, no es del todo seguro, pero nos gustaría que, después de dos años esperando, esta fuese la fecha definitiva y estamos en ello", ha explicado esta semana la intérprete en su entrevista a la revista ¡HOLA!. Ya que como ha confirmado tienen pensado celebrar la boda a principios de septiembre en Cádiz, aunque no quieren decirlo muy alto no vaya a ser que se cancele debido al covid-19.

En 2018 se conoció la noticia de que la intérprete junto a Gonzalo estaba esperando a su primer hijo, Noah. Esta noticia pilló por sorpresa a todos ya que hasta el momento no se conocía mucho sobre su romance, y por ese motivo todo apunta a que la boda también será de lo más discreta posible y es que siempre se han querido mantener alejados de los medios, y así lo ha dejado ver en más de una ocasión cuando la actriz ha sido preguntada.

La hija de Lolita Flores conoció a su futuro marido gracias a su hermano Guillermo Furiase, ya que es un íntimo amigo de este e incluso han sido integrantes de un grupo de música llamado 'Albha'. Al parecer cuando se conocieron hace unos años la química que tuvieron era evidente, como ya han asegurado en alguna ocasión, por lo que decidieron empezar una relación.

