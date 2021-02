Diego Matamoros ha reaparecido pisando fuerte, ya que después del parón que se dio para luchar contra sus problemas de salud, ha vuelto por todo lo alto junto con otra componente de la familia Matamoros, su hermana Laura. Y es que ambos han aprovechado este nuevo vídeo para demostrar lo bien que se llevan ahora, aunque también han sido sinceros sobre temas que quizás puedan provocar tensiones entre ellos. Lo que está claro es que el 'tag del hermano' hace que su sinceridad aflore.

Entre los aspectos de su vida que han confesado están algunos como el de qué tal se llevan ahora, lo que la televisiva ya habría dejado claro al principio de la conversación al gritar un efusivo "te quiero", el de cuántos años se llevan, que concretamente son siete o en qué se parecen, lo que ambos tienen claro que es poca cosa ya que él es súper presumido y ella prioriza otra serie de elementos. Pero conforme continuaba la charla se puso más tensa la cosa. Hasta que llegó el momento de la verdad.

"¿Qué tal te cae Benji?" preguntó un espectador refiriéndose al novio de Laura, a lo que Diego respondió con un inesperado "hay veces que no le pillo el rollo". En ese momento, la cara de Laura cambió por completo. Sin embargo, el hermano mayor supo que tenía que reaccionar para arreglarlo por lo que prosiguió: "No le pillo el rollo porque los dos tenemos sentidos del humor muy diferentes" aunque aseguró que "en general se llevan bien" lo que hizo que hasta le invitase a la celebración de su cumpleaños, algo que aun así no logró sacar una sonrisa a la hija de Kiko Matamoros y quizás por eso se vio forzado a continuar "se porta bien conmigo y, sobre todo, cuida bien a mi hermana y quiere mucho a mi sobrino y eso es lo importante en esta vida, una persona con valores y que quiera que la gente que tiene al lado siga creciendo".

Ahora toca esperar para saber si esto ha sido un nuevo revés que pueda enfrentar a los hermanos una vez más.

