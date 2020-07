Laura Escanes ya está disfutando de sus vacaciones de verano en Menorca junto a su marido, Risto Mejide, y su hija Roma. Desde allí la influencer comparte imágenes idílicas de las playas y calas que están visitando, de ahí que además haya dejado ver el resultado de su reciente operación de pecho en una foto en bikini.

Laura aseguraba que lo que se ha puesto es "una cantidad mínima" ya que le encantan los pechos pequeños. Era un retoque estético al que quería someterse desde hacía tiempo, y más aún después del embarazo, y asegura sentirse muy contenta con el resultado.

Pero como siempre pasa en estos casos, sus haters no han dudado en atacarla. Así, al ver su foto en bikini han sido muchas las críticas que ha recibido y que Laura no se ha cortado a la hora de compartir en sus stories. Así una usuaria le decía: "No es una foto muy buena pero el bikini sienta muy bien en cuerpos curvy, rellenitos como el de Laura", y otra le lanzaba: "Estás más gordita. ¿Cuánto pesas?".

¿Quieres saber lo que les contestó Laura? ¡Dale arriba al play para verlo!

