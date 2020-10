Laura Escanes toma una contundente decisión para proteger a su familia

Laura Escanes está muy concienciada de actuar correctamente frente al Covid-19. Tras las últimas noticias en torno a la pandemia, la influencer se ha mostrado contundente ante la decisión que va a tomar para proteger a su familia.

Así lo relataba en sus redes sociales donde se sinceraba con sus seguidores: "Con el tema de la Covid-19, no sé si os pasa a vosotros, como que me cuesta más hacer planes. Si antes ya no salía de casa, ahora menos y con muchísimo más miedo. No puedo evitar pensar: 'Jolín, con quién habrá quedado esa persona'. Claro, no puedes controlar qué es lo que hace luego toda la gente con la que te quieres ver".

Y añadía: "A veces parezco antisocial, que no quiero ver a nadie, pero quiero proteger a mi familia y quiero protegerme a mí". Además, quiso dejar claro que era un mensaje dirigido especialmente a sus seres queridos: "Este es un mensaje para mis amigos: no soy borde, no soy antisocial, no es que no quiera veros. Os quiero ver mucho, os echo muchísimo de menos, quiero abrazaros, pero prefiero que ahora no nos veamos para que en un futuro todo esté bien, nos veamos, nos abracemos y nos queramos".

