La operación estética que Pilar Rubio no tiene hecha pese a que muchos piensen lo contrario

Pilar Rubio y Sergio Ramos forman una bonita familia numerosa de pequeños varones a la que, el pasado mes de julio, se sumaba el cuarto integrante, Máximo Adriano, para colmar de felicidad a sus hermanitos Sergio Jr., Marco y Alejandro. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este último embarazo ha sido la rápida recuperación postparto, a base de ejercicio físico y una buena alimentación, de la presentadora que ha causado gran furor en redes. Sin embargo, ahora, ha desvelado una de las consecuencias que ha sufrido tras dar a luz y por la que se plantea realizarse una operación estética en el futuro.

Ha sido durante la presentación de joyas de la marca Cristian Lay, de la que es embajadora, donde ha confesado que estaría dispuesta a someterse a una reconstrucción mamaria. ''Les he dado el pecho a los tres y a éste también se lo estoy dando'', ha confesado la colaboradora de 'El Hormiguero', que ha percibido un notable cambio físico por ello.

Además, ha querido dejar claro que ''aunque todo el mundo lo piense y lo haya pensado siempre, yo no tengo el pecho operado'', a lo que ha añadido: ''Siempre he tenido el pecho que he tenido. Lo siento, pero era mi pecho y sí que he notado, porque le he dado el pecho a todos, que no lo recupero''.

Por ello, la madrileña ha reconocido que no descarta pasar por el quirófano en un futuro para poner fin a esta cuestión: ''He pensado que, si en algún momento me lo tengo que reconstruir, lo haré'', ha revelado. ¡Dale al play para conocer todos los detalles!

