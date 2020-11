La amenaza de Kiko Rivera a su madre Isabel Pantoja: "Voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta"

Kiko Rivera abrió la caja de pandora cuando hace unas semanas inició un enfrentamiento contra su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de su padre, Paquirri. Desde su punto de vista, muchos de los problemas económicos que le rodean tanto a él como a la tonadillera podrían verse solucionados si Isabel diera su brazo a torcer, pero lejos de sentirse apoyado por ella, ha conseguido todo lo contrario.

De ahí que Kiko haya usado sus redes sociales para dejar claro cómo se siente al respecto. Es más, en una de sus últimas publicaciones ha lanzado una clara amenaza contra su progenitora.

Junto a una imagen en la que aparece de niño en brazos de su padre ha escrito: "Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré.Te extraño tanto en estos momentos no sabes cuánto".

Kiko cuenta con el apoyo de sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, que precisamente no guardan buena relación con Isabel por este tema, por el que vienen luchando desde hace más de treinta años, tal y como hace unos días confesaba el propio Francisco: "No me extraña nada, quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros es capaz de cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón ninguno".

Seguro que te interesa...

Francisco Rivera arremete contra su madre en el polémico enfrentamiento contra su hijo, Kiko Rivera