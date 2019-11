Joel Bosqued comenzó hace poco más de un año una relación con Selene Ramal, la joven con la que se ilusionó de nuevo tras su ruptura con Blanca Suárez.

Ahora el atractivo actor ha decidido declararse a su chica y lo ha hecho públicamente, a través de su Instagram, con una felicitación de cumpleaños en la que comenzaba diciendo: "Felicidades mi nena, gracias por quererme y aguantarme. Ya sabes que te he dicho muchas cosas en este tiempo y compartir tu tiempo conmigo es increíble, el bien que me haces y solo quiero poder crecer a tu lado y poder ver como después de lo días tan largos llegas a casa y tienes calma. Porque eso es lo más importante. Ahora me preguntaba yo algo y es que después de todo esto que estamos viviendo y nos queda por vivir".

Y aquí no queda la cosa, porque Joel además le ha pedido matrimonio delante de sus miles de seguidores: "Es que quiero casarme contigo. Tu quieres? Quieres casarte conmigo? Solo para hacer una fiesta con todos los que te quieren , comer mucho , hacer un pongo gigante y sacarte a bailar, si quiero bailarte, hacerte comiditas , y abrazarte todas las noches , si eso quiero".

Sus palabras llegan justo cuando hace nada que su exnovia y Mario Casas han puesto punto y final a su relación. ¿Qué le contestará Selene? Algunos como el también actor Alain Hernández no han dudado en aplaudir sus palabras.

Seguro que te interesa...

La revelación de Mario Casas tras su ruptura con Blanca Suárez