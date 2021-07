Joaquín Cortés habla de su relación con Kiki Morente, el nuevo novio de Sara Carbonero

Hace unos días la revista Semana golpeaba el quiosco con una noticia bomba: Sara Carbonero y el hermano de Estrella Morente, Kiki Morente, habrían comenzado una relación.

Y a pesar de que durante estos días han intentado ser de lo más discretos, viajando incluso por separado a Oporto, la ciudad donde Sara residió durante años junto a su exmarido, Iker Casillas, y sus dos hijos, Martín y Lucas; este miércoles Kiki concedía unas inesperadas declaraciones en exclusiva al mismo medio donde hablaba por primera vez de su relación con la presentadora: "Tenemos una bonita amistad y nos dejamos llevar", ha asegurado. Respecto a sus planes futuros, el cantaor de flamenco no ha querido adelantar acontecimientos, y se ha mostrado cauto a la hora de hablar sobre lo que puede pasar entre ellos: "Ya se irá viendo las cosas", afirmaba a la misma publicación.

Una relación que ha generado un gran revuelo y expectación, y si hace días era Antonio Carmona, gran amigo de la familia, el que era preguntado por los periodistas sobre este nuevo romance, asegurando que no quería pronunciarse pero confesaba que los dos "son unos genios", y su sonrisa parecía admitir que sabía más de lo que aparentaba; ahora ha sido el turno de Joaquín Cortés.

El bailaor ha dedicado unos minutos a hablar con los medios, donde en primer lugar ha revelado cómo se encuentra su hijo pequeño después de haber estado ingresado durante días en un hospital de Madrid tras contagiarse de un peligroso virus respiratorio: "De momento gracias a Dios estupendo, ya nos hemos llevado el susto tan grande, pero hay que dar gracias a dios por tenerlo aquí con nosotros y nada, seguir hacia adelante en la vida".

Y aunque sobre el romance de la presentadora y Kiki ha preferido no pronunciarse sí que ha confesado que para él, el cantaor es como de la familia: "Nunca he habado de estos temas en toda mi vida, 40 años que llevo en esto. No puedo decir nada, son gente que conozco desde que ha nacido, son como familia". Pero sí afirma estar feliz si ellos están felices…

