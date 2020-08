Javier Calle olvida definitivamente a su ex Alba Díaz con una nueva ilusión

Javier Calle, ex pareja de Alba Díaz, ya si que, oficialmente, ha pasado página para darle una nueva oportunidad al amor. El empresario, que recientemente veía unas fotografías en las que la hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' paseaba por la isla de Ibiza en compañía de un amigo, ha compartido en Instagram una imagen en blanco y negro en la que, acaramelado, aparece con una chica. A pesar de no poder vislumbrar el rostro de su nueva ilusión, se ve perfectamente cómo ella le da un beso en la frente, gesto con el que evidencian su claro enamoramiento.

''Pa’ un rato, aquí estamos de paso, eso siempre lo he tenido claro, venimos para sonreírle a la vida, venga como quiera, estar con los que nos hacen felices y ¡cada uno que se ponga sus propios galones! Que no falle la pureza y con no mentirse a uno mismo ¡ya tenemos bastante ganado!'', es el mensaje que ha escrito junto a la instantánea que ha suscitado los corazones y amorosos comentarios por parte de sus 19,1 mil seguidores y con el que deja ver el buen momento en el que se encuentra.

Unas palabras de lo más idílicas con las que demuestra que ha dejado el pasado atrás para exprimir al máximo su situación actual.

