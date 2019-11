La relación de Isa Pantoja con su madre, Isabel Pantoja, y su hermano Kiko Rivera siempre ha estado en la cuerda floja. Y mucho más después de la amarga felicitación del DJ a Chabelita el día de su cumpleaños, donde le dedicó unas palabras de lo más frías que echaron más leña al fuego a la guerra familiar que están librando entre ellos.

Este sábado 23 de noviembre era un día de lo más especial para la tonadillera, ya que se reunió con los miembros de sus clubs de fans en Sevilla en una comida donde se esperaba que los dos hermanos tuvieran un reencuentro que apaciguara los ánimos y lograra el primer paso en el proceso de reconciliación.

El primogénito de Isabel Pantoja acudió al encuentro junto a sus dos hijas pequeñas, Ana y Carlota, y la artista junto a su nieto Alberto, el hijo de Isa. Todos ellos fueron retratados por la prensa y también publicaron bonitos mensajes en redes sociales donde podemos ver que acudieron a la cita en uno de los días más importantes de la cantante.

Sin embargo, no hubo ni rastro de Isa Pantoja, que era una de las más esperadas. No sabemos si es que no fue a la reunión familiar o simplemente no fue captada por las cámaras. Tendremos que esperar para saber más.

...

Seguro que te interesa...

Dulce da la cara por Isa Pantoja tras las palabras de Kiko Rivera a su hermana