Kiko Rivera e Isa Pantoja cada vez están más distanciados y ni el uno ni el otro se molestan en esconderlo. Hace un mes, el DJ inauguró su nueva discoteca en Sevilla y admitió que había invitado a su hermana "por compromiso".

Una relación fraternal que aparentemente está rota, y mucho más después de que se revelara que fue Isa Pantoja la que destapó la posible infidelidad de Kiko a su mujer Irene Rosales con la televisiva Sofía Suescun.

Este viernes ha sido el cumpleaños de la hija de la tonadillera y su hermano le ha dedicado unas palabras que resaltan por la dureza de sus confesiones. Aunque Isabel Pantoja no quiera pronunciarse sobre su mala relación con su hija, Kiko es radicalmente distinto y ha querido hablar con transparencia, sin pullitas y sin indirectas:

"No sabes lo que significa la palabra familia,tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi ❤️. Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día".

