Irene Montero habla sobre la supuesta infidelidad de Pablo Iglesias

Una de las ministras que más titulares ocupa desde su llegada al Ministerio de Igualdad. La relación entre Irene Montero y Pablo Iglesias ha sido comentada por todo el mundo, así como las decisiones que han tomado como pareja en cuanto a su casa o a sus hijos. El matrimonio además ha tenido que sufrir acosos en la propia puerta de su casa.

De todos estos temas ha hablado la Ministra de Igualdad en su última entrevista concedida a Vanity Fair. Además la mujer del vicepresidente del gobierno también ha hablado sobre la relación que mantienen ella y su marido, afirmando que no se trata de una relación abierta y también ha querido decir algo a los que hablaron en su momento de una supuesta infidelidad por parte de su marido: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho, como les ocurre a nuestros escoltas y a la gente que trabaja con nosotros".

Irene por último también habló de forma distendida y divertida sobre la sonada entrevista que concedió a la revista Lecturas y en la que muchos la llegaron a comparar con la mismísima Isabel Preysler: "¡Madre mía!, nunca me hubiera imaginado esta reacción. Somos plurales y mi responsabilidad es acudir a los medios que me invitan, incluso si es para disentir con ellos. ¡Como si determinadas cosas que se le pueden criticar a la prensa del corazón no estuviesen en la supuesta prensa seria!".

