Daniela Figo se encuentra en uno de sus mejores momentos, y es que hace unos meses salía a la luz que había comenzado una relación con Beltrán Lozano, primo del rey Felipe VI. Después de que se especulara sobre una posible relación, la pareja lo hizo público a través de su cuenta de Instagram con unas bonitas imágenes.

Eso sí, ambos están llevando una relación a distancia, ya que la joven se encuentra en Pamplona estudiando Medicina tras haber estado una temporada en Londres especializándose en Biomedicina. Aunque esto no es motivo para no verse, ya que desde que salió a la luz su romance, la pareja no ha parado de compartir a través de sus redes sociales numerosas imágenes juntos.

Por otro lado, la joven ha estado este fin de semana de celebración, y es que ha cumplido 22 años, y por ello su cuenta de Instagram se ha llenado de felicitaciones por parte de su entorno más cercano. Aunque si hay una publicación que ha llamado especialmente la atención de todos sus seguidores ha sido la que ha compartido su madre, Helen Svedin. Y es que la modelo ha compartido un selfie junto a su hija Daniela donde le ha dedicado unas bonitas palabras.

"Feliz cumpleaños Daniela. Debo de ser madre más orgullosa del mundo", añadía la modelo a la publicación.

Aunque si hay algo que sus followers no han podido evitar comentar es el enorme parecido que madre e hija tienen, y es que incluso cuesta diferenciarlas. "De tal palo, tal astilla", "Las dos parecéis hermanas en vez de madre e hija" o "Bellísimas tanto madre como hija", han sido algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación. Y es que no es la primera vez que pasa algo así, ya que hace un mes cuando felicitó a su hija Martina también confundió a sus seguidores y muchos no sabían quién era quién.

