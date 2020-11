El mensaje de Gloria Camila a su novio en una época complicada para la hija de Ortega Cano: "No son mis mejores momentos"

A pesar de que hace apenas un mes, Gloria Camila y su novio David celebraban su primer aniversario juntos y la hija de Ortega Cano le quiso dedicar un bonito mensaje en redes sociales, la joven vuelve a utilizar las redes este martes para volver a dedicarle a su novio unas bonitas palabras.

Un mensaje muy romántico y sincero que Gloria Camila ha publicado, como ella misma reconoce, "sin motivo alguno", donde agradece a su novio todo el apoyo que le aporta cada día, y más en esta época que, tal y como revela: "No son mis mejores momentos"…

"No he podido tener más suerte de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental... Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho. Una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege, Siempre está para mí, siempre está preguntándome cómo estoy, como ha ido mi día, si me apetece hacer cosas...". Y continúa: "Son detalles pequeños, pero detalles que marcan mucho la diferencia. Hoy sin motivo alguno me apetecía decíroslo, no son mis mejores momentos, y él está, me apoya, y me anima. Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo lo más importante, sé que me ama. Por eso David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida. Gracias, gracias y gracias".

Unas preciosas palabras que acompaña de esta foto que ha publicado juntos donde los dos se muestran así de felices.

Seguro que te interesa...

Así es la espectacular cocina de Gloria Camila