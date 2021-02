Consolidado como el número 1 en el mundo del fútbol y con un físico portentoso, Cristiano Ronaldo celebra hoy su 36 cumpleaños en compañía de su familia. Más enamorado que nunca de Georgina Rodríguez, con quien podría pasar por el altar este verano, y feliz con sus 4 hijos, Cristiano Jr, Mateo, Eva y Alana Martina, el portugués está viviendo su mejor momento.

La modelo, su alma gemela desde que se conocieron en Gucci en el año 2016 y ambos vivieron un flechazo instantáneo desde el que no se han vuelto a separar, acaba de felicitar a su amor por su cumpleaños con unas divertidas fotos, que te mostramos en el vídeo de arriba, en las que ambos posan sonrientes y felices en la nieve y expresando en alto el deseo que, sin duda, ella pedirá hoy mientras Cristiano sopla las 36 velas de su tarta.

''Y llegar a viejitos con la misma ilusión de hoy. Feliz día, feliz vida amor mío. Que Dios siga aportando a nuestras vidas tanto amor, salud y bendiciones", ha publicado la de Jaca en su cuenta de Instagram.

Unas preciosas palabras con las que Gio desvela lo enamorada que está de Cristiano Ronaldo y no duda en pedir, por el cumpleaños del futbolista y como se dice popularmente "virgencita que me quede como estoy" porque, al lado de su amor, no puede pedir más a la vida. ¡Dale al play!

Seguro que te interesa...

El sorprendente romance que tuvo Georgina Rodríguez cuando era adolescente