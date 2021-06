Fernando Tejero aclara su amistad con Pablo Castellano, el marido de María Pombo

Desde hace tiempo se ha especulado sobre la relación de amistad entre el actor Fernando Tejero y el marido de la influencer María Pombo, Pablo Castellano.

Llevan más de diez años siendo casi "hermanos", aun así, muchos maliciosamente se preguntan si hay algo más. Sorprendentemente, Fernando comentó en la 24ª edición del Festival de Málaga que se conocieron gracias a que Pablo era íntimo amigo de una pareja de él, aunque ya es un ex para el actor. También, a través de las redes sociales se ha visto que la amistad se ha mantenido constante durante la década que llevan siendo amigos y han compartido viajes y momentos juntos.

Pablo Castellano, que tiene una empresa de reformas y construcción, dio la bienvenida a su primer hijo llamado Martín junto a su mujer a finales del 2020. Además, lleva casado con la influencer desde 2019, pero Fernando no pudo asistir a la boda por un compromiso profesional.

El intérprete también ha conocido al pequeño, donde cada vez más se parece a su madre, quien continuamente lo demuestra en sus redes sociales.

A pesar de su cercana relación con la familia Pombo Castellano, el ganador del Goya por 'Días de fútbol' continúa defendiendo su longeva amistad con Pablo y declaró ante la alfombra roja del festival sobre los rumores de la estrecha amistad. "Me parece terrible que a una persona casada, con un hijo nacido recientemente, se haga un titular así de homófobo y repelente", comentó. No es la primera vez que este tipo de comentarios se han hecho, ya que varios medios han comentados sobre la relación usando palabras como 'especial' y 'misteriosa', pero Fernando ha frenado todo tipo de especulaciones. Además, el actor de 54 años dejo muy claro que "me parece lamentable que yo por ser homosexual no pueda tener amigos heterosexuales".

Sin embargo, la "relación de amistad maravillosa", como aseguró, generó al principio risas entre ellos cuando veían este tipo de noticias, pero Fernando se ha llegado a preocupar por su amigo por las consecuencias que podría tener, ya que no está acostumbrado a este tipo de impacto mediático. Incluso el intérprete fue más allá y dijo que le parece una vergüenza "que sigan pasando en este país esas cosas tan sumamente asquerosas".

Aun así, Tejero terminó hablando de su estado sentimental y declarando "llevo abierto al amor toda mi vida y así seguiré".

Seguro que te interesa...

El cuerpo de María Pombo cinco meses después del parto