Las fotografías de Esther Doña junto a un amigo por las que se habla de una nueva relación que ella desmiente

Las imágenes exclusivas de la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr, protagonizan la portada de Hola. Además, junto a estas se revela que la infanta Cristina y su hija Irene estuvieron entre los invitados al íntimo enlace. Por otro lado, Esther Doña concede una entrevista con la que cierra su año más duro. También, Elsa Pataky en plena forma practicando surf cuando está a punto de cumplir su décimo aniversario de boda, y la princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonistas de la felicitación navideña de la Familia Real.

En la revista Semana, Belén Esteban espera poder abrazar pronto a su madre tras cinco meses sin verla. Además, en esta revista vemos en exclusiva las imágenes de Esther Doña junto al amigo con el que vuelve a sonreír.

En Lecturas, Pilar Eyre revelas los detalles de la peor Navidad de la Familia Real. Además, en exclusiva la revista saca a la luz que Ana María Aldón compra sola un piso para que viva su hija Gema. Por último, Rafa Mora y Macarena enseñan su nueva casa y revelan que se casan el próximo verano.

En Diez Minutos, la entrevista a Michu, la novia de José Fernando, quien asegura: "Ortega Cano me ayuda a escondidas de Ana María Aldón y Gloria Camila". Por otro lado, Terelu Campos indignada con Lydia Lozano por atacar a su hija; Lourdes Montes declara: "No entiendo que Pantoja no entregue las cosas de Paquirri"; y por último, Marta López asegura: "Efrén me dijo que Chabelita había ido detrás de él".

Kiosco Semanal (16/12/2020) | Antena 3

