El problema que aún sufre Elena Tablada tras el nacimiento de su segunda hija: "Me dejó sin respiración"

Elena Tablada sigue recuperándose de su segundo embarazo. La diseñadora, que dio la bienvenida a su segunda hija y primera en común junto al empresario Javier Ungría, en plena pandemia mundial, ha desvelado la dolencia que padece a consecuencia de su último embarazo y que, a día de hoy, poco más de seis meses después de haber dado a luz, sigue sufriendo.

''Desde que me quedé embarazada mis costillas me ponen muchos problemas. El lunes metiendo a Camila en la sillita del auto, me debía pensar que era contorsionista e hice una torsión que me dejó hasta sin respiración. ¡Eso por creerme que puedo con todo!'', ha confesado en un Stories de Instagram en el que se ve cómo se está sometiendo a un tratamiento cuya función principal es calentar los tejidos de esa parte del cuerpo gracias a una corriente de alta frecuencia.

Elena Tablada se somete a un tratamiento tras las secuelas de su embarazo | Instagram

Sin embargo, este problema de costillas ya precedía desde antes de que naciese la pequeña Camila. Y es que, recientemente, la ex de David Bisbal publicaba una antigua fotografía de sus últimos días embarazada, donde revelaba que esa zona del cuerpo ya estaba siendo dañada por aquel entonces, quizás por el peso de la niña (3,6 kg): ''Mi gordish estaba ahí dentro ya frunciendo el ceño y rompiéndome una costilla'', admitía.

Seguro que te interesa...

Elena Tablada relata su viaje más caótico junto a sus dos hijas: ''Las madres somos todoterreno''