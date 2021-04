El tremendo dolor de Sara Carbonero por la muerte de una amiga

Son malos momentos para Sara Carbonero, y es que además de haberse convertido en uno de los objetivos más buscados por la prensa tras anunciar el pasado 12 de marzo su separación de Iker Casillas después de diez años de relación y dos hijos en común, la presentadora ha compartido este viernes una triste noticia en redes…

Sara Carbonero ha compartido con todos sus seguidores su tristeza por la muerte de la influencer Maribel Granados, conocida en redes como Mepidolavida, donde cuenta con más de 64.000 followers. Una madre coraje de 46 años que ha luchado durante años con un cáncer de mama convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza para todos sus seguidores.

La famosa influencer fallecía este miércoles causando una gran tristeza en redes, y entre sus admiradoras, entre ellas Sara Carbonero.

"D.E.P querida Maribel. Fuiste la mejor maquinista del tren que pudimos soñar. Te recordaremos siempre con tu sonrisa eterna y te veremos en todos los arcoíris. Qué día tan triste, qué injusta es la vida a veces...", escribe Sara en un mensaje que ha compartido a través de su Instagram Stories.

Durante estos últimos años, la propia presentadora se ha convertido en todo un ejemplo de superación luchando contra un cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019 por el que fue intervenida en la clínica Ruber Internacional de Madrid en el mes de mayo de ese mismo año. Meses después, en noviembre, la periodista ponía fin a su tratamiento de quimioterapia. Y por suerte, Sara parece que está completamente recuperada.

Días antes de fallecer, Maribel Granados compartía una publicación en forma de despedida que dejaban a las redes sociales rotas de dolor: "¿Por qué te ríes desde mi cocina? Te crees vencedor? Te voy a mirar a los ojos y a decir tu nombre. Cáncer. No me das miedo. Te equivocas. No me has ganado. No has conseguido que me rinda. No lo conseguirás mientras me quede un segundo de aliento. Has conseguido conquistar las células de mi cuerpo hasta hacer que los tratamientos ya no sean posibles. Pero no vas a poder conquistar mi espíritu. Al final vas a conseguir matar mi cuerpo pero llegas tarde para matar mi alma y mi sonrisa. Y por mucho que insistas no lo vas a conseguir", escribía junto a este post.

