David Bisbal celebra el 11 cumpleaños de su hija Ella y muestra lo mucho que ha crecido

Hace poco que David Bisbal se convertía en padre de familia numerosa. En 2020 el cantante y su mujer, Rosanna Zanetti, le daban la bienvenida a su segunda hija y él, se convertía así en padre por tercera vez.

Parece que fue ayer cuando David se estrenaba en la paternidad junto a su pareja de entonces, Elena Tablada, pero lo cierto es que ya han transcurrido más de diez años desde aquel momento. Durante esta última década, Bisbal y Tablada han protagonizado una cruenta batalla pública que comenzó con su ruptura, en el año 2011. La relación de la ex pareja no ha estado exenta de polémicas e inclusive de batallas legales pero parece que por fin, tras años de enfrentamientos, la diseñadora y el cantante han firmado una tregua.

Esto les ha permitido celebrar el undécimo cumpleaños de su hija, Ella, en paz y armonía. Cada uno le ha preparado una estupenda fiesta, así que la pequeña ha podido celebrar su cumpleaños por partida doble. Primero, Ella pudo disfrutar de una fabulosa comida con su familia materna y después, se dirigió a casa del almeriense para celebrar su cumpleaños junto a su padre, la mujer de éste y su dos hermanos pequeños.

David Bisbal colgaba en su perfil de Instagram una bonita instantánea, en la que podíamos comprobar la maravillosa fiesta que le habían organizado en casa. Como él mismo acababa en su publicación: "Nos ha tocado otro cumpleaños en confinamiento, pero no por ello tendría que ser menos especial. 11 años, no me lo creo mi princesa crece!". Como el que evita la ocasión evita el peligro, el artista decidía celebrar el cumpleaños de su hija en casa. No obstante, tal y como podíamos comprobar a través de la imagen que colgaba en sus redes, no escatimaba en detalles. En el vídeo que te adjuntamos un poquito más arriba te mostramos la bonita decoración de la fiesta, además de lo enorme que está ya la hija mayor de David Bisbal. ¡No te lo pierdas y dale un play!

…

Seguro que te interesa:

La desastrosa celebración de David Bisbal y Rosanna Zanetti por San Valentín: ''Nos han robado la comida''