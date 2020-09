Dani Rovira revela cómo descubrió que tenía cáncer: ''El chivato fue una especie de doble bulto en la clavícula"

Dani Rovira se ha convertido estos últimos meses en todo un referente de cómo hacer frente a la ''larga lucha contra el bicho'', convirtiéndose así en un gran ejemplo de superación ante las desventuras que, tirando de su usual sentido del humor y a través de sus mensajes optimistas, logró batir.

Recientemente, seis meses después de que le diagnosticaran el linfoma de Hodgkin, anunciaba la feliz noticia de que por fin se había curado. Sin embargo, nunca supimos cómo fue que se enteró de que tenía cáncer y ahora, en una entrevista con la Fundación Josep Carreras a través de las redes, lo ha querido narrar detalladamente.

''El chivato fue una especie de doble bulto en la parte de la clavícula. Mi mejor amiga es médico, pero por muchas fotos que le mandara nunca se sabe. Me dijo: 'Si en una semana no remite, pueden ser mil cosas'. Muchas de las cosas no me las decía por no asustar. Parecía que iba agrandando'', ha comenzado diciendo.

Por aquel entonces, tan sólo habían pasado dos días desde que se decretó el estado de alarma, lo que ir a urgencias por un bulto le parecía egoísta dada a la grave situación por la que se encontraba el país. Sin embargo, fue cuando decidió acudir cuando el peor de los males se hizo realidad: ''Ahí descubrí el mediastino, que es como una especie de hueco dual que está en el esternón por donde pasa el sistema linfático y que tiene forma de huevo''.

