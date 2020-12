El motivo por el que Dafne Fernández ha tenido que pedir ayuda en redes sociales: "Tengo ahí las fotos de mi familia"

Son muchos los famosos que recurren a las redes sociales cuando necesitan ayuda, y es que gracias a sus miles de seguidores, consiguen una difusión mucho mayor.

Dafne Fernández hacía uso recientemente de su cuenta de Twitter para mandar un mensaje pidiendo ayuda tras perder su móvil en una calle de Madrid.

"He perdido hoy el móvil en la zona de Alberto Aguilera, es un iphone con la foto de mis hijos en la portada. Si alguien lo encuentra porfa que me avise por aquí! Tengo ahí las fotos de mi familia y me gustaría recuperarlas. Gracias por dar difusión y ayudar si podéis!", escribe en el tuit.

Tras esta publicación, la intérprete recibió un montón de mensajes con algunos consejos para intentar encontrarlo.

De momento desconocemos si Dafne ha conseguido recuperar su móvil sino seguramente Papá Noel le traiga uno nuevo esta noche…

